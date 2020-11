Shopping Metrô Tucuruvi tem Black Friday antecipada

A maior promoção do ano chega nessa sexta-feira ao Shopping Metrô Tucuruvi com uma Black Friday mais do que especial. Novembro é o mês do Sextou de Ofertas, com descontos de até 70% nas melhores marcas nos dias 13, 20, 27, 28 e 29. A ampliação da segunda data mais importante para o Varejo garante que todos possam aproveitar os melhores preços com mais tranquilidade, conforto e segurança.

“A Black Friday é tradicionalmente uma data de festa e com muita aglomeração de pessoas, mas estamos comprometidos com o bem-estar e com experiências memoráveis dos nossos clientes e por isso ajustamos a maior promoção do ano para a nova realidade que os tempos de covid-19 trazem”, explica Rebeca Lago, coordenadora de Marketing do Shopping Metrô Tucuruvi. “O conforto e a segurança do nosso público é prioridade e nossa proposta é que ninguém deixe de aproveitar os melhores descontos das nossas melhores marcas”.

Já nesta sexta-feira (11), os clientes contam com preços especiais em diferentes segmentos.

Para quem gosta de joias com estilo e sofisticação, a Pandora oferece descontos de 50% a 60%, enquanto a Vivara está com promoções de 20% a 40%. A Imaginarium está 80% off e a Le Postiche abaixou os preços entre 50% e 60%, assim como a Hering, a Ana Capri e a Água de Cheiro. Sóbrancelhas oferece descontos de 20% a 40% e a Não Mais Pelo reduziu seus preços ente 60% e 70%. Tem promoção também na Apple World, com 20% a 40% de desconto. Mundo Verde e Açaí Concept abaixaram os preços em 20%, enquanto Ice Creamy e Ponto Chic oferecem promoções de 20% a 40%.

Além disso, a Black Friday do Shopping Metrô Tucuruvi oferecerá mais descontos de mais marcas no decorrer do mês. Para não perder nada, a dica é conferir as promoções em primeira mão nas redes sociais do shopping center e no Google ADS no Sextou de Ofertas.