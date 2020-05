Desemprego aumenta e chega a 12,6% no mês de abril

Na manhã de hoje (28), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma pesquisa que mostra que o desemprego deste primeiro trimestre no Brasil aumento de 11,2% para 12,6%, o que significa que 12, 9 milhões de pessoas estão desempregadas.

Se compararmos com o mesmo período do ano passado, o primeiro trimestre de 2019 tinha uma taxa de desemprego de 12.5%.

A queda é motivada, especialmente, pela pandemia do coronavírus (Covid-19). Em reportagem divulgada em março, ainda no inicio da crise causado pela Covid-19, o Jornal SP Norte já mostrava que funcionários estavam sendo demitidos, e que saia mais prejudicado eram os trabalhadores sem registro em carteira, como foi o caso de Lucas Oliveira.

A pesquisa do IBGE revela que o emprego formal (com carteira assinada) recuou e atingiu a menor taxa de sua história, com 32.2 milhões de trabalhadores. A maior parte da queda ocorreu no setor de comércio, confira:

Redução de 1,2 milhão do comércio ;

; Queda de 885 mil da construção ; e

; e 727 mil dos serviços domésticos.

No mundo inteiro o desemprego chegou a níveis preocupantes. No inicio do mês de maio o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos apontaram que 30 milhões de pessoas estavam desempregadas. Antes de entrar na crise, o país registrava uma taxa de desemprego de 3,6% , a menor em 51 anos e considerada pleno emprego.